زيارة محتملة لزيلينسكي الى بروكسل الخميس

زيارة محتملة لزيلينسكي الى بروكسل الخميس



افادت مصادر أوروبية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يتوجه إلى بروكسل الخميس لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وإلقاء كلمة أمام النواب الأوروبيين.



في حال تأكدت، ستكون هذه الزيارة الاولى لزيلينسكي لعاصمة الاتحاد الأوروبي منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 شباط 2022.



وأعرب مصدر في البرلمان الأوروبي عن "احتمال عقد جلسة عامة استثنائية الخميس التاسع من شباط بحضور رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي". وأكد مصدران برلمانيان آخران طلبا عدم كشف هويتيهما هذه المعلومات.



ويحظى الرئيس الأوكراني ب"دعوة دائمة" الى بروكسل، وفق ما ذكر متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.



ولم تؤكد الرئاسة الاوكرانية من جهتها هذه الزيارة.



وزار فولوديمير زيلينسكي واشنطن في 22 كانون الاول الفائت في أول رحلة دولية منذ بداية الحرب. والتقى يومها الرئيس الأميركي جو بايدن وألقى كلمة أمام الكونغرس.



ومن المقرر عقد قمة استثنائية للقادة الأوروبيين الخميس والجمعة لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا وتضامن الاتحاد الأوروبي مع كييف.



والتقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ومسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي الجمعة زيلينسكي في كييف لإظهار دعمهم لعملية انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي.



والبلاد مرشحة رسميا للانضمام الى الاتحاد منذ حزيران 2022 ، وهي عملية شاقة تتطلب العديد من الإصلاحات التي قد تستغرق سنوات وتأمل كييف في تسريعها.



وتتلقى أوكرانيا أيضا دعما ماليا من الاتحاد الأوروبي الذي تعهد تقديم مبلغ 50 مليار يورو يشمل المساعدات الإنسانية والعسكرية.