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منظمة الصحة تخشى ارتفاعا كبيرا في حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

أخبار دولية
2023-02-06 | 13:56
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منظمة الصحة تخشى ارتفاعا كبيرا في حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا
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منظمة الصحة تخشى ارتفاعا كبيرا في حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

منظمة الصحة تخشى ارتفاعا كبيرا في حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

حذرت منظمة الصحة العالمية الإثنين من أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق تركيا وسوريا المجاورة قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا ال2300 على الأقل والذين اعلنوا في حصيلة غير نهائية.
      
وقالت كاثرين سمولوود مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية لفرانس برس "هناك احتمال مستمر لانهيارات إضافية وغالبا ما نرى أرقاما أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية".
      
واضافت "نرى دائما النمط نفسه مع الزلازل ويا للأسف. وهذا يعني أن الأرقام الأولية عن القتلى أو الجرحى سترتفع بشكل كبير في الأسبوع الذي يلي الزلزال".
      
ومنذ لحظة الزلزال الأول الذي ضرب في الساعة 4,17 بالتوقيت المحلي (1,17 ت غ) في منطقة بازارجيك على بعد حوالى 60 كلم من الحدود السورية، تستمر الحصيلة في الارتفاع لان عددا كبيرا من الأشخاص لا يزالون تحت انقاض آلاف المباني المدمرة.
      
وسيؤدي هطول الأمطار والثلوج التي تتساقط في بعض الأماكن بكثافة والانخفاض المتوقع في درجات الحرارة إلى زيادة صعوبة أوضاع الأشخاص الذين باتوا بلا مأوى وكذلك عمليات فرق الإغاثة.
     
وقد تشكل عملية إدارة رعاية الناجين تحديا أيضا.
      
واوضحت سمولوود "الأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم سيجتمعون ويتجمعون في أماكن عامة وهذا سيطرح أيضا مخاطر، وخصوصا إذا لم يتم استقبالهم بشكل جيد في حال لم تتوافر وسائل تدفئة وأيضا بسبب الاكتظاظ"، متخوفة من انتشار فيروسات الجهاز التنفسي.
      
وتقع تركيا في واحدة من أكثر المناطق التي تشهد نشاطا زلزاليا في العالم. ووفقا للمعهد الجيولوجي الدنماركي، شعر سكان مناطق بعيدة بهذا الزلزال مثل غرينلاند.
 
 

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