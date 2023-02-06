بتوجيه من السوداني...العراق يدعم سوريا بمواد طبية وغذائية وخبراء بالدفاع المدني جراء الزلزال المدمر

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن مواد غذائية وطبية وخبراء بالدفاع المدني سيتوجهون من العراق لدعم سوريا جراء الزلزال المدمر.



وأوضح المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، في تصريح تابعته الـ LBCI أن الاستعدادات جارية في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، لنقل الشحنة الأولى من المواد الغذائية والإغاثية والطبية مقدمة من حكومة العراق الى الشعب السوري، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نظرا لما تعرضت له المدن السورية جراء الزلازل.



واشار إلى أن الشحنة الأولى ستنطلق اليوم، وستنطلق خلال اليومين المقبلين شحنات متتالية أخرى، مبيناً أنه سيتم إرسال نحو 40 خبيراً من الدفاع المدني لمساعدة الجانب السوري، فضلاً عن وفد من وزارة الخارجية سيقدم التعازي إلى الشعب السوري.