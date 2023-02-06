الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
15
o
الجنوب
8
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
15
o
الجنوب
8
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شارل ميشال يدعو زيلينسكي الى "قمة مقبلة" للاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
2023-02-06 | 15:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
شارل ميشال يدعو زيلينسكي الى "قمة مقبلة" للاتحاد الأوروبي
تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للمشاركةشخصيا" في قمة مقبلة للاتحاد الأوروبي، وفق ما اعلن متحدث باسم المؤسسة الاوروبية الإثنين، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.
وسبق أن قالت مصادر أوروبية لوكالة فرانس برس إن زيلينسكي قد يتوجه الى بروكسل الخميس للمشاركة في قمة رؤساء الدول الأوروبية وحكوماتها وإلقاء كلمة أمام النواب الأوروبيين.
وفي حال تمت، ستكون هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها زيلينسكي لبروكسل منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا قبل نحو عام.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الرئيس الاوكراني
الاتحاد الاوروبي
شارل ميشال
التالي
مقتل خمسة فلسطينيين في عملية أريحا
مقتل سبعة أطفال ووالدتهم بحريق في منزل شرق باريس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-02-03
شارل ميشال: أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا
آخر الأخبار
2023-02-03
شارل ميشال: أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا
0
أخبار دولية
2023-01-13
الاتحاد الاوروبي يسجل أكبر عدد من حالات الدخول غير النظامي منذ 2016
أخبار دولية
2023-01-13
الاتحاد الاوروبي يسجل أكبر عدد من حالات الدخول غير النظامي منذ 2016
0
أخبار لبنان
2023-01-09
جنبلاط عرض الاوضاع مع سفير الاتحاد الاوروبي وسبل التعاون
أخبار لبنان
2023-01-09
جنبلاط عرض الاوضاع مع سفير الاتحاد الاوروبي وسبل التعاون
0
أخبار دولية
2023-01-09
الناتو والاتحاد الاوروبي يتطلعان الى "رفع مستوى" الشراكة في مواجهة التهديد الروسي
أخبار دولية
2023-01-09
الناتو والاتحاد الاوروبي يتطلعان الى "رفع مستوى" الشراكة في مواجهة التهديد الروسي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:43
مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أخبار دولية
04:43
مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
04:38
الصليب الأحمر: فريق من الإختصاصيين في البحث والإنقاذ توجه إلى سوريا
أخبار دولية
04:38
الصليب الأحمر: فريق من الإختصاصيين في البحث والإنقاذ توجه إلى سوريا
0
أخبار دولية
04:31
إحتياجات هائلة إثر الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا وأطباء بلا حدود تكثف إستجابتها للسياق
أخبار دولية
04:31
إحتياجات هائلة إثر الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا وأطباء بلا حدود تكثف إستجابتها للسياق
0
أخبار دولية
04:27
حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الخمسة آلاف قتيل
أخبار دولية
04:27
حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الخمسة آلاف قتيل
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:35
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
01:35
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
0
منوعات
03:29
أضرار في قلعة حلب الأثرية جراء الزلزال المدمّر
منوعات
03:29
أضرار في قلعة حلب الأثرية جراء الزلزال المدمّر
0
أخبار لبنان
04:09
الخارجية تدعو اللبنانيين في سوريا وتركيا إلى التقيد بإجراءات وإرشادات السلطات المختصة
أخبار لبنان
04:09
الخارجية تدعو اللبنانيين في سوريا وتركيا إلى التقيد بإجراءات وإرشادات السلطات المختصة
0
اقتصاد
02:34
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:34
جدول جديد لأسعار المحروقات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:48
مارلين البراكس للـLBCI: أكثر من 250 هزة ارتدادية سُجّلت منذ الأمس حتى اليوم
أخبار لبنان
03:48
مارلين البراكس للـLBCI: أكثر من 250 هزة ارتدادية سُجّلت منذ الأمس حتى اليوم
0
أخبار دولية
03:48
بعد الزلزال الكارثي في تركيا... كيف تبدو الصورة في أضنة؟
أخبار دولية
03:48
بعد الزلزال الكارثي في تركيا... كيف تبدو الصورة في أضنة؟
0
امن وقضاء
13:51
إرشادات واجراءات يجب اتباعها لدى وقوع هزّة أرضية...
امن وقضاء
13:51
إرشادات واجراءات يجب اتباعها لدى وقوع هزّة أرضية...
0
رياضة
13:48
بعد تألّقه في بطولة دبي لكرة السلة... فريق الرياضي حطّ في بيروت
رياضة
13:48
بعد تألّقه في بطولة دبي لكرة السلة... فريق الرياضي حطّ في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مخاوف من إنهيار مبان تعود إلى الواجهة... هل هناك احصاء بعدد المباني المهددة بالسقوط في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مخاوف من إنهيار مبان تعود إلى الواجهة... هل هناك احصاء بعدد المباني المهددة بالسقوط في لبنان؟
0
أخبار دولية
13:44
في باريس إجتماع خماسي حول لبنان.. فهل خرج بخارطة طريق؟
أخبار دولية
13:44
في باريس إجتماع خماسي حول لبنان.. فهل خرج بخارطة طريق؟
0
أخبار لبنان
13:40
بو حبيب للـLBCI: لا اتصال مع اللبنانيَين المفقودَين في جنوب تركيا
أخبار لبنان
13:40
بو حبيب للـLBCI: لا اتصال مع اللبنانيَين المفقودَين في جنوب تركيا
0
امن وقضاء
13:38
رئيس بلدية العاقورة للـLBCI: سيتم اعادة فتح طريق العاقورة-قرطبا بعد اسبوع
امن وقضاء
13:38
رئيس بلدية العاقورة للـLBCI: سيتم اعادة فتح طريق العاقورة-قرطبا بعد اسبوع
0
أخبار لبنان
13:35
حميه لوزير الصحة السوري: لبنان إلى جانب سوريا
أخبار لبنان
13:35
حميه لوزير الصحة السوري: لبنان إلى جانب سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:13
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء والأربعاء
أخبار لبنان
06:13
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء والأربعاء
2
اقتصاد
11:18
تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟
اقتصاد
11:18
تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟
3
امن وقضاء
05:34
هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت
امن وقضاء
05:34
هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت
4
أخبار سياسية
12:05
جمعية المصارف تعلن الاضراب العام..
أخبار سياسية
12:05
جمعية المصارف تعلن الاضراب العام..
5
أخبار سياسية
09:26
ارتفاع بأسعار المحروقات..
أخبار سياسية
09:26
ارتفاع بأسعار المحروقات..
6
اقتصاد
02:34
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:34
جدول جديد لأسعار المحروقات...
7
امن وقضاء
07:50
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان
امن وقضاء
07:50
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان
8
حال الطقس
08:15
الطقس العاصف مستمر بالسيطرة على لبنان.. الى اي ارتفاع وصلت الثلوج؟
حال الطقس
08:15
الطقس العاصف مستمر بالسيطرة على لبنان.. الى اي ارتفاع وصلت الثلوج؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store