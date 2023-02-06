شارل ميشال يدعو زيلينسكي الى "قمة مقبلة" للاتحاد الأوروبي

تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للمشاركةشخصيا" في قمة مقبلة للاتحاد الأوروبي، وفق ما اعلن متحدث باسم المؤسسة الاوروبية الإثنين، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.



وسبق أن قالت مصادر أوروبية لوكالة فرانس برس إن زيلينسكي قد يتوجه الى بروكسل الخميس للمشاركة في قمة رؤساء الدول الأوروبية وحكوماتها وإلقاء كلمة أمام النواب الأوروبيين.



وفي حال تمت، ستكون هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها زيلينسكي لبروكسل منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا قبل نحو عام.