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حصيلة جديدة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا
أخبار دولية
2023-02-06 | 16:35
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حصيلة جديدة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا
أسفر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وجنوب شرقها عن 2379 قتيلا و14 ألفا و483 جريحا، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها هيئة إدارة الكوارث الرسمية.
وقتل 1440 شخصًا على الأقل في أنحاء سوريا، في حصيلة جديدة غير نهائية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.
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