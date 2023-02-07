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البيت الأبيض: بايدن يبلغ إردوغان جاهزية بلاده لتوفير أي مساعدة تحتاجها تركيا للإستجابة لكارثة الزلزال
أخبار دولية
2023-02-07 | 00:20
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البيت الأبيض: بايدن يبلغ إردوغان جاهزية بلاده لتوفير أي مساعدة تحتاجها تركيا للإستجابة لكارثة الزلزال
البيت الأبيض: بايدن يبلغ إردوغان جاهزية بلاده لتوفير أي مساعدة تحتاجها تركيا للإستجابة لكارثة الزلزال
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان جاهزية بلاده لتوفير أي مساعدة تحتاجها تركيا للإستجابة لكارثة الزلزال المدمر.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض أن "بايدن أعاد التأكيد على جاهزية الولايات المتحدة لتقديم كل أنواع المساعدات المطلوبة لتركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي للإستجابة لهذه المأساة"، مشيرًا إلى أن "الفرق الأميركية تعمل على الإنتشار بسرعة لدعم جهود البحث والإنقاذ التركية وتنسيق المساعدات الأخرى".
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