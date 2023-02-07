سوريا تؤكد أن أي مساعدات تتلقاها لمواجهة آثار الزلزال ستصل لكل مواطنيها

سوريا تؤكد أن أي مساعدات تتلقاها لمواجهة آثار الزلزال ستصل لكل مواطنيها

أكدت سوريا الإثنين أن أي مساعدات إنسانية تتلقاها لمواجهة تبعات الزلزال ستصل إلى كل السوريين في كافة أرجاء البلاد، على الرغم من عدم بسط دمشق سيطرتها على جميع أراضيها.



وأدى زلزال مدمر بلغت قوته 7,8 درجات إلى مقتل الآلاف الإثنين في جنوب شرق تركيا وفي سوريا المجاورة.



وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بسام صباغ للصحافيين في نيويورك إنه في حال تقديم أي مساعدات لسوريا فإنها ستصل لكل السكان.

