تجمع في ستراسبورغ دعمًا للفرنسية سيسيل كولر المحتجزة في إيران

تجمع في ستراسبورغ دعمًا للفرنسية سيسيل كولر المحتجزة في إيران

تجمع نحو ثمانين شخصًا بينهم نواب وأقرباء الفرنسية سيسيل كولر المحتجزة في إيران منذ السابع من أيار الماضي للتعبير عن دعمهم لها.



وأوقفت المدرسة والنقابية البالغة 38 عامًا وشريكها جاك باري أثناء قيامهما بجولة سياحية في إيران. وتتهمهما طهران بالتجسس.



ومنذ أيار الماضي، لم تتمكن عائلة سيسيل كولر من التواصل سوى مرة واحدة بشكل سريع جدًا في كانون الأول.



وقال شقيقها لوك كولر (37 عامًا) لصحافيين: "مذاك لم نتلق أي خبر عنها، لا نعرف أي شيء عن وضعها". وأوضح أنها أمضت ثلاثة أشهر في السجن الإنفرادي ووضعت لاحقًا في زنزانة مع ست محتجزات أخريات.



وأكد أنه لا يملك "أي معلومة" في ما يخص التطورات في ملفها. وقال: "نشعر باليأس بعض الشيء لكننا نفعل كل ما في وسعنا للمضي قدمًا بالملف".