مصرع 15 شخصًا في إنزلاقات أرضية جنوب البيرو

مصرع 15 شخصًا في إنزلاقات أرضية جنوب البيرو

لقي 15 شخصًا مصرعهم جراء إنزلاقات أرضية في جنوب البيرو، وفق ما أعلنت السلطات البيروفية الإثنين، محذرة من أن حصيلة الضحايا ليست نهائية وقد ترتفع.



وقالت مديرية معهد الدفاع المدني الوطني في منطقة أريكيبا حيث أدت الأمطار الغزيرة الأحد إلى حصول إنزلاقات طينية وصخرية: "إرتفع عدد القتلى حتى الآن إلى 15".



وكانت أربع قرى في منطقة نيكولاس فالكارسيل هي الأكثر تضررًا. وقال روهيا سانشيز حاكم أريكيبا لقناة "كانال" التلفزيونية إن "الوضع في هذه القرى الأربع سيء حقًا".



وأضاف الحاكم أن عمال مناجم كانوا في التلال القريبة من هذه القرى ربما جرفتهم الإنزلاقات الأرضية بعيدًا.



ولفت سانشيز إلى أن نحو 12 ألف شخص تضررت منازلهم أو تأثروا بالكارثة بطريقة أو بأخرى في منطقة أريكيبا.



وطلب المسؤولون في أريكيبا من الحكومة في العاصمة ليما إعلان حالة الطوارئ في المنطقة.