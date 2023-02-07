فرار نحو 20 سجينًا بعد الزلزال من سجن في شمال غرب سوريا يحتجز جهاديين

فرار نحو 20 سجينًا بعد الزلزال من سجن في شمال غرب سوريا يحتجز جهاديين

نفذ نزلاء سجن في شمال غرب سوريا الإثنين عصيانًا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، حيث تمكن 20 منهم على الأقل من الفرار من المنشأة التي تضم سجناء غالبيتهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أفاد مصدر في السجن لفرانس برس.



ويحتجز السجن التابع للشرطة العسكرية في بلدة راجو قرب الحدود التركية نحو ألفي سجين، قرابة 1300 منهم يشتبه بإنتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب المصدر.



كما يضم السجن أيضًا مقاتلين من قوات يقودها أكراد.