إسرائيل والسلطة الفلسطينية سترسلان مساعدات إلى تركيا بعد الزلزال المدمر

إسرائيل والسلطة الفلسطينية سترسلان مساعدات إلى تركيا بعد الزلزال المدمر

أعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية أنهما سترسلان مساعدات طبية وإغاثية إلى تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها الإثنين وأودى بحياة الآلاف.



وقال نتانياهو في بيان: "بناء على طلب الحكومة التركية، أصدرت تعليماتي لجميع السلطات بالإستعداد الفوري لتقديم المساعدات الطبية وأدوات البحث والإنقاذ".



وأكد رئيس الوزراء أن "وزيري الخارجية والدفاع على اتصال بنظرائهما الأتراك، وسنتفق في الساعات المقبلة على إرسال بعثة"، مقدمًا تعازيه للشعب التركي.



وفي بيان منفصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو أبلغه أن تركيا ترحب بالمساعدات الإسرائيلية.



وأشار بيان للجيش الإسرائيلي إلى أن وفدًا مشتركًا يضم نحو 150 شخصًا من وزارتي الخارجية والدفاع إضافة إلى الجيش من المقرر أن يتوجه إلى تركيا مساء الإثنين.