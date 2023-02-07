لافروف يزور مالي

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صباح اليوم إلى مالي فيما العلاقات الأمنية والسياسية بين موسكو والمجلس العسكري الحاكم في باماكو في أفضل حالاتها على ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.



وكان في استقبال لافروف الذي زار الاثنين العراق، لدى نزوله من الطائرة نظيره المالي عبدلله ديوب. ولم يدل الوزيران بأي تصريح صحافي.



ويلتقي لافروف اليوم، رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل أسيمي غويتا ويجري محادثات مع ديوب ويعقد مؤتمرا صحافيا.



وتستمر زيارة لافروف لمالي التي تشهد هجمات جهادية وأزمة عميقة متعددة الأبعاد، 24 ساعة وتكرس التقارب الذي أحدثه العسكريون الحاكمون في مالي منذ العام 2021 مع موسكو بعدما قطعوا التحالف العسكري المبرم مع فرنسا وشركائها.



وفيما زار وزراء ماليون موسكو مرات عدة، قدمت السلطات المالية زيارة لافروف على أنها "الأولى من نوعها".



وقالت الخارجية المالية إن الزيارة "تكرس الإرادة الصلبة" لأسيمي غويتا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لبث دينامية جديدة " في التعاون في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد.



وجعل العسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة العام 2020 في مالي وعززوا سيطرتهم بانقلاب ثان في 2021، من روسيا حليفهم الرئيسي في مواجهة الجهاديين.