ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا الى 2921

حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا ترتفع

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا وبلغت قوته 7,8 درجات الى 2921 قتيلا، وفق ما أفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد".



وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية لأعداد القتلى المؤكدين في تركيا وسوريا إلى 4,365 جراء زلزال يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن.