25 قتيلًا في الهجوم الجهادي السبت في شمال بوركينا فاسو

25 قتيلًا في الهجوم الجهادي السبت في شمال بوركينا فاسو

قتل ما لا يقل عن 25 شخصًا، هم 22 مدنيًا وثلاثة عناصر من الشرطة، في هجوم شنه على الأرجح جهاديون السبت في شمال بوركينا فاسو، على ما جاء في حصيلة جديدة أوردها حاكم المنطقة.



وأوضح الحاكم اللفتنانت كولونيل رودولف سورغو في بيان أن "بلدة باني في محافظة سينو (شمال) تعرضت لهجوم عنيف شنته جماعات مسلحة إرهابية".



ولفت إلى أن "الحصيلة المؤقتة لهذا الهجوم المشين والوحشي تشير إلى سقوط 25 شخصًا هم 22 مدنيًا وثلاثة عناصر من الشرطة، إلى جانب وقوع جرحى وأضرار مادية".



وكانت حصيلة سابقة أوردها قاطنان في المنطقة أشارت إلى سقوط ما لا يقل عن 12 قتيلًا.



وأكد سورغو في بيان أن ثمة تدابير تتخذ "لضمان أمن البلدة"، داعيًا السكان إلى "تعاون أكبر لكي نتمكن معًا من القضاء على الأخطبوط الإرهابي".