بعد الزلزال الكارثي في تركيا... كيف تبدو الصورة في أضنة؟

بعد الزلزال الكارثي في تركيا... كيف تبدو الصورة في أضنة؟

تبعد أضنة عن كهرمان المنطقة الحمراء الذي حصل فيها الزلزال المدوي حوالى 400 كم.



ونتيجة الزلزال المدمر، فإن غالبية الطرقات مقطوعة.



ومن المتوقع حدوث هزات إرتدادية في كهرمان مساءً، بحسب ما ورد في إحداثيات الزلازل.



وتم إعلان الحداد العام لـ7 أيام على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الكارثة.



وفي جولة للـLBCI أمس، لوحظ عدد كبير من الأتراك الذين يفترشون الـLobby داخل الفنادق بعد مغادرة منازلهم خوفًا من تجدد الزلزال وللخروج بشكل فوري من الفنادق في حال حدوث أي إرتداد أو كارثة جديدة.



ولفت الأتراك إلى أن الأبنية الجديدة كانت عرضة للإنهيار أكثر من تلك القديمة التي صمدت بشكل أكبر بوجه الزلزال.



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