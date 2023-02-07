حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الخمسة آلاف قتيل

حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الخمسة آلاف قتيل

أسفرت الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا الإثنين عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص، بحسب تقارير رسمية جديدة صدرت الثلاثاء، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون إنتشال ناجين من تحت الأنقاض.



وقتل 3419 شخصًا على الأقل في جنوب شرق تركيا وما لا يقل عن 1062 في شمال سوريا، لتصل حصيلة الضحايا الإجمالية حتى الآن إلى ما لا يقل عن 5021، وفقًا لمصادر رسمية وطبية.

