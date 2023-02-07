الصليب الأحمر: فريق من الإختصاصيين في البحث والإنقاذ توجه إلى سوريا

أعلن الصليب الأحمر اللبناني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن فريقًا من الإختصاصيين في عمليات البحث والإنقاذ توجه اليوم إلى سوريا للمشاركة في عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة، وذلك بطلب من الحكومة اللبنانية والحكومة السورية وبالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري.