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مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أخبار دولية
2023-02-07 | 04:43
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مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
قتلت القوات الإسرائيلية اليوم، فتى فلسطينيا في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الفتى فتح النار على جنوده.
وأعلنت الوزارة "استشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر (17 عاما) برصاصة في الوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته "ردت بالنيران الحية باتجاه مسلح مشتبه به أطلق النار عليها"، مؤكدا وقوع "إصابة".
وأشار الجيش إلى "إلقاء حجارة وعبوات ناسفة وزجاجات حارقة على الجنود" في مدينة نابلس.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يتسن لمتحدث باسم الجيش تحديد السلاح الذي استخدمه المشتبه به.
ولم يعلن أي فصيل فلسطيني أن الأشقر عنصر فيه، فيما أكد مصدر أمني فلسطيني فضل عدم الكشف عن هويته إن الأشقر من مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت مجموعة عرين الأسود الفلسيطنية المسلحة الناشئة في بيان، أن عناصرها شاركوا في الاشتباكات التي وقعت مع القوات الإسرائيلية في المدينة.
وقالت المجموعة التي ينشط عناصرها عادة في أزقة البلدة القديمة في نابلس إن مجموعتها "قامت بالتصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال الصهيوني بصليات من الرصاص ... عقب اقتحامهم منطقة المساكن الشعبية فجر هذا اليوم".
ونعت المجموعة الأشقر من دون التأكيد إن كان أحد عناصرها.
وأكد المصدر الفلسطيني اعتقال ثلاثة أشخاص خلال المداهمة الإسرائيلية في نابلس.
وينفذ الجيش الاسرائيلي بين الفينة والأخرى اقتحامات في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية ومدينة جنين القريبة في إطار ملاحقة مسلحين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات ضد أهداف اسرائيلية.
وتصاعدت وتيرة العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل في الأيام الأخيرة. وتتوالى الدعوات الدولية إلى الهدوء وضبط النفس.
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