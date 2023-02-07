منظمة الصحة العالمية: عدد المتضررين بزلزال تركيا وسوريا قد يكون 23 مليونًا

رأت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن عدد المتضررين بالزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا قد يصل إلى 23 مليونًا.وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية إديلهايد مارشانغ أمام اللجنة التنفيذية للوكالة التابعة للأمم المتحدة: "تظهر خريطة الأحداث أن عدد الذين يحتمل أن يكونوا تأثروا بالزلزال يبلغ 23 مليونًا، بينهم نحو خمسة ملايين في وضع ضعف".