نائبة الرئيس الأميركي ستحضر مؤتمر ميونيخ للأمن

تقوم نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بزيارة إلى ألمانيا بين 16 و18 شباط لحضور مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن، على ما أعلنت الاثنين المتحدثة باسمها.



وستنتهز هذه المناسبة التي تجمع زعماء من جميع أنحاء العالم، وتجري بعد مرور عام تقريبا على بدء "الغزو الروسي الوحشي وغير المبرر... للتأكيد على الوحدة والتصميم بين ضفتي المحيط الأطلسي"، بحسب بيان صادر عن المتحدثة كيرستن آلن.



وتهدف رحلة كامالا هاريس أيضًا إلى تسليط الضوء على "الزعامة العالمية للولايات المتحدة" و"التزامها الدائم دعم أوكرانيا".



وأوضحت المتحدثة أن نائبة الرئيس ستلقي كلمة وستلتقي مع القادة، في سعيها إلى "مواصلة الانخراط الدبلوماسي" الأميركي بشأن الحرب في أوكرانيا و"قضايا إقليمية وعالمية أخرى".



وتُعقد الدورة التاسعة والخمسون لمؤتمر ميونيخ للأمن في الفترة من 17 إلى 19 شباط.