توقيف أربعة أشخاص في تركيا بعد منشورات على الشبكات الإجتماعية تتعلق بالزلزال

توقيف أربعة أشخاص في تركيا بعد منشورات على الشبكات الإجتماعية تتعلق بالزلزال

أوقف أربعة أشخاص في تركيا الثلاثاء بعد نشر رسائل "إستفزازية" على مواقع التواصل الإجتماعي تتعلق بالزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا الإثنين وبلغت قوته 7,8 درجات، على ما أعلنت الشرطة.



وقالت الشرطة في بيان إن الأشخاص الأربعة أوقفوا بعدما رصد عناصرها حسابات تقوم ببث "منشورات إستفزازية تهدف إلى إثارة الخوف والذعر"، من دون أن تذكر أي تفاصيل تتعلق بمضمونها.



وأشارت إلى إستمرار البحث بشكل أوسع على الشبكات الإجتماعية.



وضجت وسائل التواصل الإجتماعي التركية بمنشورات لأشخاص يشكون من قلة جهود الإنقاذ والبحث عن الضحايا في مناطقهم، خصوصًا في هاتاي.



وأكد بيان الشرطة أنه "يجري التحقق بشكل فوري من العنوان والمعلومات المتعلقة بموقع المواطنين الذين يطلبون المساعدة ويتم التنسيق".

