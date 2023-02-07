كيف بدت مساعي الإنقاذ على الأرض في تركيا وسوريا؟

هي دموع فرح لطفلة نجحت فرق الإنقاذ في إنقاذها...ليلًا نهارًا تعمل فرق الإنقاذ في مناطق متفرقة في تركيا جراء الزلزال الذي هز المنطقة الإثنين، علها تجد قلبًا ينبض تحت الركام بعد مرور أكثر من أربع وعشرين ساعة...