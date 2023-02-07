وزير الدفاع الروسي: الهجوم في شرق أوكرانيا يجري "بنجاح"

أكدت روسيا أن هجومها الأخير في شرق أوكرانيا يتقدم "بنجاح"، في وقت تتوقع كييف هجوما روسيا واسعا وتطالب الغرب بمضاعفة مساعداته العسكرية وتسريعها.



وكشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن المعارك راهنا تتقدم بنجاح في منطقتي باخموت وفوغليدار، محذرا الغرب من أي زيادة لمساعدتها العسكرية لأوكرانيا التي قد تؤدي إلى "تصعيد لا يمكن توقعه" في النزاع.



وذكر عمليات السيطرة الأخيرة على سبع بلدات بما فيها سوليدار المجاورة لباخموت التي انسحبت منها القوات الأوكرانية في كانون الثاني.



من جانب آخر، حذّر شويغو الغرب من زيادة مساعدته لأوكرانيا قائلا إنها قد تؤدي إلى "تصعيد لا يمكن توقعه" في النزاع.