الأمم المتحدة تعلن سقوط 20 قتيلا على الأقل في اشتباكات أرض الصومال

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء سقوط "20 قتيلاً على الأقل و إصابة 119" جراء الاشتباكات التي دارت في منطقة أرض الصومال الانفصالية، داعية إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه.



وعبّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان عن قلقه بشأن التقارير التي تفيد بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة اليوم وأوقعت المزيد من الضحايا.