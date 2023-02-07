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لافروف يعرض مساعدة دول منطقة الساحل وخليج غينيا لمحاربة العنف الجهادي
أخبار دولية
2023-02-07 | 09:46
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لافروف يعرض مساعدة دول منطقة الساحل وخليج غينيا لمحاربة العنف الجهادي
لافروف: محاربة الإرهاب موضوع راهن بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة
عرض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء مساعدة موسكو لدول منطقة الساحل وخليج غينيا لمحاربة العنف الجهادي.
وقال لافروف خلال زيارة إلى مالي: "إن محاربة الإرهاب هي طبعًا موضوع راهن بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة"، مضيفًا: "سنقدّم لهم مساعدتنا للتغلب على هذه الصعوبات. هذا يخصّ غينيا وبوركينا فاسو وتشاد وبشكل عام منطقة الساحل وحتى الدول المطلة على خليج غينيا".
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