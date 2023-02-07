السيسي يجري اتصالا بالأسد لأول مرة لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال

التواصل الاول بين الرئيسين منذ أن تولى السيسي السلطة في مصر عام 2014

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا، للمرة الأولى، بنظيره السوري بشار الأسد، لتقديم العزاء في ضحايا الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا وخلفت آلاف القتلى.



ويعد هذا الاتصال الأول بين الزعيمين على المستوى الرسمي، على ما أفاد موقع صحيفة الأهرام الحكومية، منذ أن تولى السيسي السلطة في مصر عام 2014.



وأعرب السيسي، خلال الاتصال الهاتفي، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس.



وأكد السيسي، بحسب البيان، على تضامن مصر مع سوريا وشعبها وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة.