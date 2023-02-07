فرق الإنقاذ تبحث تحت الركام عن ناجين جراء الزلزال المدمّر..

البحث جارٍ تحت الركام عن ناجين جراء الزلزال المدمّر..

يحلّ نهار ويحل مساء، ولا تزال فرق الانقاذ تحاول جاهدة البحث تحت الركام والانقاض عن ناجين جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا.



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