تركيا تحت الركام بكاميرا الـLBCI.. من أضنة الى هاتاي الوجع واحد

الارض تزلزلت تحت أقدام أبناء وسكان الاسكندرون بين ليلة وضحاها

بين ليلة وضحاها تزلزلت الارض تحت اقدام ابناء وسكان الاسكندرون.

هذا المبنى الذي عاشت فيه عشرات العائلات تحول الى شبه مقبرة جماعية. انهار المبنى بكل طبقاته على من فيه.