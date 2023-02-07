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اللبنانيون في تركيا وسوريا... منهم من تأكدت نجاتهم ومنهم من لم يعرف مصيرهم بعد

اللبنانيون في تركيا وسوريا: منهم من تأكد نجاتهم ومنهم ما لم يعرف مصيرهم بعد

من بين المفقودين جراء الزلزال في تركيا وسوريا لبنانيون. من الحالات من تأكدت نجاته، ومنها ما لم يعرف مصيرها بعد.