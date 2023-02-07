سوريا محرومة من المساعدات الدولية.. لماذا التمييز في المسائل الإنسانية؟

لبنان يمدّ يد العون لسوريا وتركيا

أكثر من جسر جوّي للمساعدة يتدفق الى تركيا بعد الزلزال المدمِّر، ولكن ماذا بشأن سوريا.



أصاب الزلزال سوريا بقسميها، أكان خاضعا لسلطة الحكومة السورية أو لسلطة المعارضة وهيئة تحرير الشام والأكراد في بعض المحافظات الشمالية.