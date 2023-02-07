ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا ...

ارتفع عدد ضحايا الزلزال القويّ الذي ضرب جنوب شرق تركيا إلى 4544 قتيلًا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث (أفاد).



وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية في تركيا وسوريا إلى 6256 قتيلًا، بزيادة أكثر من ألف ضحية مقارنة بالحصيلة السابقة، جراء أعنف زلزال ضرب المنطقة منذ قرابة قرن.