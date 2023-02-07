الملك السعودي وولي العهد يعزيان تركيا وسوريا: لتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة

الملك السعودي وولي العهد يعزيان تركيا وسوريا

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان تعازيهما لتركيا وسوريا جراء الزلزال الذي ضرب البلدين، ويوجهان بتقديم مساعدات عاجلة.



فوجّها مركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.