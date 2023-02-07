السوداني يكشف تفاصيل آلية سعر الدولار الجديد

كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تفاصيل آلية سعر الدولار الجديد، واصفا نافذة بيع العملة بأنها "نقطة سوداء" بتاريخ المصارف.



وأوضح السوداني، في مؤتمر صحفي، أن مجلس ادارة البنك المركزي عقد يوم أمس اجتماعاً استثنائياً وقرر اعتبار سعر صرف الدولار 1300 وأرسل القرار الى مجلس الوزراء، مؤكدا أن مجلس الوزراء صوّت في جلسة اليوم على توصيات البنك المركزي واعتبار سعر صرف الدولار 1300.



واشار رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى أن البنك المركزي سيبدأ من يوم غد الاربعاء بتنفيذ القرار وبيع الدولار بالسعر المقرر، مؤكداً انه سيتم اعادة اعداد قانون الموازنة العامة بعد تغيير سعر صرف الدولار.



وأوضح أن قرار رفع سعر صرف الدولار في سنة 2021 كان غير مدروس، وقد رافقه ارتفاع في اسعار المواد الغذائية.



يُذكر أن السوداني، كان قد وعد العراقيين أواخر شهر كانون الثاني بالعودة لاقتناء الدينار بدلاً عن الدولار، لأنه "الأقوى".