100 دبابة ليوبارد 1 على الأقل لكييف خلال الشهور المقبلة

أعلن وزراء دفاع ألمانيا وهولندا والدنمارك في بيان مشترك أن أوكرانيا ستتسلم ما لا يقل عن 100 دبابة ليوبارد 1 اي5 ... في الأشهر المقبلة.



وتأتي دبابات ليوبارد 1 من المخزون الصناعي وسيتم تجديدها.



ويأتي هذا الإعلان في وقت يقوم فيه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بزيارة مفاجئة لكييف، ووعدت برلين كييف أيضًا بتسليمها 14 نسخة من ليوبارد 2 الأحدث.