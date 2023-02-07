الرئيس التونسي يقيل وزير الخارجية

الرئيس التونسي يقيل وزير الخارجية

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء إنهاء مهام وزير الخارجية عثمان الجرندي، ليصبح بذلك رابع وزير يُقال من منصبه منذ مطلع العام في سياق سياسي متوتر، وتعيين نبيل عمّار مكانه.



ولم تذكر الرئاسة أسباب هذا القرار الذي يطال للمرة الأولى وزارة سيادية.

