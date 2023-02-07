رجل يضرم النار في جسده قبالة قنصلية المغرب بمدريد

رجل يضرم النار في جسده قبالة قنصلية المغرب بمدريد

أضرم مواطن مغربي النار في جسده الثلاثاء قبالة مقر قنصلية بلاده في العاصمة الاسبانية مدريد، وفق ما أفادت مصادر أمنية ودبلوماسية وكالة فرانس برس.



وقال مصدر أمني إن المعني بالأمر "أضرم النار في جسده قبالة القنصلية المغربية"، موضحا أنه "يحمل الجنسية المغربية". وأضاف متحدث باسم قسم الطوارئ أن الرجل الأربعيني أصبيب "بحروق بليغة"، وهو قيد العناية الطبية في مستشفى لاباز بمدريد.



ولم يفتح أي تحقيق في الحادث على اعتبار أن الضحية هو الذي أضرم النار في ذاته، وفق ما أوضح المصدر الأمني، مشيرا إلى أن الشرطة حاولت مع ذلك التواصل مع أقاربه.



من جهتها، قالت سفارة المغرب في مدريد لوكالة فرانس برس إن "الرجل مغربي، في الأربعينات من عمره، مسجل على سجلات القنصلية". وأضافت أنه "لم يلج مقر القنصلية، وإنما تقدم قبالتها وأضرم النار في جسده بسرعة".



وتابعت السفارة "هرع أشخاص كانوا داخل القنصلية وآخرون خارجها لإغاثته، قبل أن تصل سيارة الإسعاف"، مؤكدة أن "ليس لديها أي فكرة عن الأسباب التي دفعته لذلك".



وروى شاهد عيان يدعى رشيد للتلفزيون العام الاسباني "رأيته يركض وكان هناك أشخاص وراءه يحاولون نزع الثياب عنه"، مضيفا أنه رأى أيضا شخصا يركض وراءه حاملا قنينة إطفاء لإغاثته. وتابع "أظن أنه سكب البنزين على جسده نظرا للهب المشتعل في رأسه".