الصين رفضت تلقي اتصال من وزير الدفاع الأميركي يوم إسقاط منطادها

الصين رفضت تلقي اتصال من وزير الدفاع الأميركي يوم إسقاط منطادها

رفضت الصين طلبا أميركيا لإجراء اتصال آمن بين وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره وي فنغي في اليوم الذي أسقطت فيه طائرة مقاتلة أميركية منطادا صينيا، حسب ما أعلن مسؤول أميركي الثلاثاء.



وقال المتحدث باسم الوزارة الأميركية بات رايدر في بيان "يوم السبت الرابع من شباط، فور اتخاذ إجراء لإسقاط منطاد جمهورية الصين الشعبية، قدمت وزارة الدفاع طلبًا لإجراء مكالمة آمنة بين وزير الدفاع أوستن ووزير الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية وي فنغي".



وأضاف رايدر "الاتصالات بين جيشينا مهمة خصوصا في مثل هذه الأوقات. لسوء الحظ، رفضت جمهورية الصين الشعبية طلبنا. التزامنا بخطوط الاتصال المفتوحة مستمر".

