الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فرنسا تريد حلا "عاجلا" لأزمة ممر لاتشين بين أذربيجان وأرمينيا

أخبار دولية
2023-02-08 | 00:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فرنسا تريد حلا &quot;عاجلا&quot; لأزمة ممر لاتشين بين أذربيجان وأرمينيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فرنسا تريد حلا "عاجلا" لأزمة ممر لاتشين بين أذربيجان وأرمينيا

فرنسا تريد حلا "عاجلا" لأزمة ممر لاتشين بين أذربيجان وأرمينيا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف عن "قلقه العميق من قطع" طريق حيوي لإمداد جيب ناغورني قره باغ، وقال إنه مستعد للعمل على حلّ "عاجل" للأزمة مع أرمينيا.
     
وذكرت الرئاسة الفرنسية أن "رئيس الدولة كرر التعبير في الاتصال الهاتفي عن قلقه العميق بشأن إغلاق ممر لاتشين وتداعياته الإنسانية الخطيرة".
     
وأضاف قصر الإليزيه أن ماكرون "قال إنه مستعد للمساهمة في إيجاد حلّ عاجل"، في إشارة محتملة إلى اقتراحه وساطة جديدة.
      
وجدد الرئيس الفرنسي الإعراب عن "عزمه على دعم الحوار من أجل إيجاد حل دائم في المنطقة".
      
وقد يؤدي إغلاق ممر لاتشين إلى إعادة إشعال النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول جيب ناغورني قره باغ. 
      
ومنذ منتصف كانون الأول، يتظاهر أذربيجانيون يقدّمون أنفسهم على أنهم مدافعون عن البيئة احتجاجًا على مناجم غير قانونية ويغلقون طريقا حيويا يربط بين أرمينيا وناغورني قره باغ.
      
ونتيجة لذلك، يواجه الجيب الانفصالي الذي يعد نحو 120 ألف نسمة، انقطاعًا في الكهرباء والانترنت، إضافة إلى مشاكل تدفئة ويعاني من شح في الأغذية والأدوية والوقود.
     
وخاضت أرمينيا وأذربيجان مع انهيار الاتحاد السوفياتي مطلع التسعينات، حربًا للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية التي تقطنها غالبية من الأرمن. وانتهى النزاع الذي أسفر عن 30 ألف قتيل، بانتصار أرمينيا.
     
واندلع نزاع آخر في خريف العام 2020 أدى إلى مقتل 6500 شخص، وسمح لباكو باستعادة عدد من المناطق المجاورة للإقليم المتنازع عليه.
 
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

فرنسا

ممر لاتشين

أذربيجان

أرمينيا

LBCI التالي
بنما تعلن أنها قد تسمح لسفن حربية إيرانية بعبور قناتها
بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بترهيبها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2022-12-23

روسيا تدعو إلى التهدئة بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورني قره باغ

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-06

المفتي دريان استقبل وفد "اللقاء الديموقراطي" وسفير قطر والصايغ: اجتماع فرنسا غير حاسم

LBCI
أخبار دولية
2023-02-06

ماكرون: فرنسا تعرض "مساعدة عاجلة" بعد الزلزال في تركيا وسوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-02-03

قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا يؤكد ألا قطع للعلاقات مع فرنسا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:55

الرئيس الأوكراني يزور المملكة المتحدة الأربعاء

LBCI
أخبار دولية
03:26

الصين تؤكد أنها "ستدافع بحزم" عن مصالحها بعد خطاب بايدن عن حال الاتحاد

LBCI
أخبار دولية
00:38

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى 8700

LBCI
أخبار دولية
00:15

واشنطن تؤكد أنها تساعد الشعب السوري بعد الزلزال لكن ليس بتعاون مع دمشق

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-02-03

أشرف ريفي: أؤكد على انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ في سدة الرئاسة الأولى كما أؤكد على ثبات المعارضة في رفض الرئيس الدمية الفاقد للقرار ورفض تكرار السنوات الست العجاف التي اعادت لبنان ستين سنة الى الوراء

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-26

فرنجية من بكركي: لم أترشحّ على رئاسة الجمهورية لكي أسحب ترشيحي وعندما أشعر أن لدي عدد الاصوات التي تخولني أن أكون مرشحاً جداياً سأترشّح ولست ضدّ أن يتفّقوا على أي رئيس

LBCI
أخبار دولية
00:09

مقتل ثلاثة محتجين في هجوم على قافلة أممية في الكونغو الديموقراطية

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-06

مدير عام جديد لمستشفى سيدة المعونات الجامعي جبيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:51

ماذا يخبر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة عن انفجار أمس في مستشفى نبيه بري الحكومي؟

LBCI
أخبار لبنان
04:07

العثور على لبنانيين تحت الانقاض في تركيا على قيد الحياة

LBCI
أخبار لبنان
01:51

انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة

LBCI
رياضة
14:16

من هو اللاعب الواريرز الذي سرق الاضواء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

إشارات سياسية إيجابية وحدها تلجم الدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

هل سيستمر اضراب المصارف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

في مرفأ بيروت... سفينة تحمل أكثر من ألفي طنّ من السولفات فهل من مخاوف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

زلزال تركيا جرس انذار...مباني لبنان مهترئة !

LBCI
أخبار دولية
13:59

اللبنانيون في تركيا وسوريا... منهم من تأكدت نجاتهم ومنهم من لم يعرف مصيرهم بعد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:23

اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...

LBCI
آخر الأخبار
06:55

معلومات الـLBCI: فرق الانقاذ تمكنت من الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت انقاض احد الفنادق في انطاكية اضافة الى انتشال رابع كان عالقا في مكان آخر في انطاكية يُعمل على نقله إلى احدى المستشفيات

LBCI
آخر الأخبار
11:50

معلومات الـLBCI: جميع المسجلين لدى سفارة لبنان في أنقرة والذين فُقد الاتصال بهم سابقاً تم العثور عليهم في حين لا تزال أعمال البحث جارية عن الذين أبلغ ذووهم عن فقدانهم مِن غير المسجّلين ومن بينهم ثلاثة اشخاص جرى تحديد مكانهم قبل ساعات

LBCI
أخبار لبنان
07:10

الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت أنقاض أحد الفنادق في انطاكية وانتشال رابع

LBCI
اقتصاد
06:20

جمعية المصارف عرضت مشاكلها أمام ميقاتي... فإلى متى يستمر الاضراب؟

LBCI
حال الطقس
23:52

المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
امن وقضاء
01:34

المعلومات الأولية للـLBCI: انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة

LBCI
امن وقضاء
01:45

اليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة