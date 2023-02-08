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مقتل ثلاثة محتجين في هجوم على قافلة أممية في الكونغو الديموقراطية

أخبار دولية
2023-02-08 | 00:09
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مقتل ثلاثة محتجين في هجوم على قافلة أممية في الكونغو الديموقراطية
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مقتل ثلاثة محتجين في هجوم على قافلة أممية في الكونغو الديموقراطية

مقتل ثلاثة محتجين في هجوم على قافلة أممية في الكونغو الديموقراطية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية في بيان مقتل ثلاثة متظاهرين الثلاثاء في "هجوم عنيف" على قافلة لها في منطقة غوما بشرق البلاد. 
     
وأورد البيان الصادر عن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية (مونوسكو)، إنه بعد إجبار القافلة على التوقف، أشعل "المهاجمون" النار في أربع شاحنات.
      
وأضاف النصّ "لسوء الحظ فقد ثلاثة أشخاص حياتهم خلال الصدامات" بينما حاول جنود حفظ السلام الذين كانوا برفقة جنود كونغوليين "حماية القافلة".
     
وتابع "كان الخوذ الزرق عائدين من مهمة إمداد إلى كيوانجا"، وهي بلدة تقع على بعد حوالي 70 كيلومترًا شمال غوما حيث كانوا متجهين.
      
وأكدت البعثة الأممية أن سيتم إجراء "تحقيق مشترك مع السلطات الكونغولية يحدد ملابسات هذه الوفيات المؤسفة".
     
من جهته، أشار الناشط في المجتمع المدني بالمنطقة جان كلود مامبو كاوايا إلى أن هذا الهجوم وقع قرب كانياروتشينيا، حيث يوجد آلاف النازحين.
      
وأضاف أن النيران أضرمت في سيارات وعندما "أراد الحشد اقتحام حاوية تحتوي على أسلحة، فتح أصحاب الخوذ الزرق النار"، مؤكدا مقتل خمسة أشخاص.
      
وتصاعدت الاحتجاجات منذ العام الماضي ضد مونوسكو التي يحمّلها سكان محليون مسؤولية الفشل في تحييد عشرات الجماعات المسلحة التي تنشر الرعب في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ نحو ثلاثة عقود، ومن أبرزها حركة 23 مارس (إم23).
    
وفي تموز، اندلعت تظاهرات دامية مصحوبة بأعمال تخريب ونهب في عدة مدن للمطالبة برحيل قوات الأمم المتحدة.
     
واقتحم حينها محتجون منشآت تابعة للأمم المتحدة في غوما وبوتيمبو وبيني ومناطق أخرى. وقُتل 36 شخصا من بينهم أربعة من قوات حفظ السلام، بحسب السلطات.
      
وتعمل بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ عام 1999، وتضم حوالي 16 ألف عنصر من قوات حفظ السلام.
     
وأشارت البعثة مساء الثلاثاء إلى أن قائدتها بينتو كيتا "تتواصل مع عائلات المفقودين" و"تكرر مناشدتها للسكان لتسهيل حرية التنقل" لموظفيها.
      
على صعيد متصل، لقي عنصر جنوب إفريقي من قوات حفظ السلام مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة الأحد عندما أطلقت النار على مروحيّتهما في شمال كيفو. 
      
وقُتل في 29 آذار 2022 ثمانية عناصر من قوات حفظ السلام (ستة باكستانيين وروسي وصربي) في تحطم مروحيتهم فوق منطقة قتال بين الجيش الكونغولي وحركة 23 مارس.
 

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