ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى 8700

الحصيلة الإجمالية ضحايا الزلزال ترتفع إلى 8700 قتيل في تركيا وسوريا

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 8700 الأربعاء، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.





وقال مسؤولون وعاملون طبيون إن 6234 شخصًا قضوا في تركيا و2470 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 8704.