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الرئيس الأوكراني يزور المملكة المتحدة الأربعاء

أخبار دولية
2023-02-08 | 03:55
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الرئيس الأوكراني يزور المملكة المتحدة الأربعاء
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الرئيس الأوكراني يزور المملكة المتحدة الأربعاء

الرئيس الأوكراني يزور المملكة المتحدة الأربعاء

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور المملكة المتحدة الأربعاء في ثاني رحلة خارجية له منذ بدء الغزو الروسي لبلاده قبل سنة تقريبا.
     
وكشفت لندن أنها ستوفر تدريبا لطيارين عسكريين أوكرانيين. ويلتقي زيلينسكي خلال الزيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ويلقي كلمة أمام البرلمان ويتفقد قوات أوكرانية.

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المملكة المتحدة

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