البحث عن ناجين من كارثة زلزال شرق المتوسط مُستمرٌ...

الامل بدأ يتلاشى بالعثور على احياء بعدما انهارت مبان جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا



البحث عن ناجين من كارثة زلزال شرق المتوسط مُستمرٌ ليلَ نهار...



في تركيا، آخر حصيلة للقتلى وصلت إلى نحو 8574 ضحية.



في سوريا، المأساة نفسُها... 2750 قتيلاً حتى الآن...