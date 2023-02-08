لقاء مرتقب بين الاسد والوفد الوزاري اللبناني... من يضمّ الوفد؟

علمت الـLBCI أن الرئيس السوري بشار الاسد يلتقي بعد قليل الوفد الوزاري اللبناني الذي توجّه اليوم إلى سوريا.



ويترأس الوفد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، ويضمّ وزير الاشغال ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الزراعة ومستشارين ومسؤولين في الوزارات الأربع.