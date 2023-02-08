الفرق اللبنانية تحاول المؤازرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين

هذه الصور بين تركيا وسوريا تختصر الجهود التي يقوم بها عناصر الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني ومعهما فوج الاطفاء وعناصر من فوج الهندسة في الجيش في البحث عن مفقودين طمروا تحت الانقاض اثر الزلزال المدمر.



36 عنصرا من عناصر الصليب الاحمر المتخصصين بأعمال البحث والانقاذ توزعوا بين البلدين.