سوناك يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا... زيلينسكي: أوكرانيا تريد الأسلحة الضرورية

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بمواصلة دعم أوكرانيا لتتمكن من تحقيق انتصار "حاسم هذا العام"، وذلك عقب وصول رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن.



وذكّر، أمام البرلمان، بالعرض البريطاني لتدريب طيارين أوكرانيين، وقال: "يمكن أن يطمئن المجلس لأننا سنواصل دعم أوكرانيا لتحقيق نصر عسكري حاسم في ساحة المعركة هذا العام".



وحثّ الرئيس الأوكراني، بدوره، حلفاءه الغربيين على تزويده بـ "الأسلحة الضرورية" لوقف "الغزو" الروسي، وذلك خلال اجتماع في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.



وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان عقب الاجتماع إن زيلينسكي شدد على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة الضرورية من الحلفاء لوقف الهجوم الروسي وتحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا.