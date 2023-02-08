ترقب زيارة زيلينسكي لباريس مساء الأربعاء

ترقب زيارة زيلينسكي لباريس مساء الأربعاء



يتوقع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى باريس مساء الأربعاء، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية، بعد زيارته للمملكة المتحدة.



ومن ثم يأمل مسؤولو الاتحاد الاوروبي أن يتوجه إلى بروكسل الخميس للقاء القادة الأوروبيين في زيارة تحمل طابعا رمزيا إلى حد كبير ولكن تحظى باهتمام بعد أشهر من الدعم الأوروبي لأوكرانيا.