محاولة العثور على ناجين عالقين تحت انقاض الزلزال مستمرة... اليكم التفاصيل

مشاهد الدمار في كل مكان في كل من تركيا وسوريا.وعلى الرغم من مرور الوقت وضيق هامش البقاء على قيد الحياة، ما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.كيف الصورة من الحدود التركية السورية؟ التفاصيل في الفيديو اعلاه