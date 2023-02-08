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الاتحاد الأوروبي سيستضيف مؤتمرًا للمانحين في آذار بعد الزلزال في تركيا وسوريا

الاتحاد الأوروبي سيستضيف مؤتمرًا للمانحين في آذار بعد الزلزال في تركيا وسوريا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يعتزم استضافة مؤتمر للمانحين مطلع آذار في بروكسل لجمع مساعدات دولية لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمّر الذي ضربهما الاثنين.



وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة "نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح معًا. قريبًا سنقدم مساعدة إنسانية عاجلة معًا. بإمكان تركيا وسوريا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي".