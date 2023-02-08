روسيا تتعهد بـ"الرد" في حال زودت المملكة المتحدة أوكرانيا بطائرات مقاتلة

تعهّدت روسيا الأربعاء بالرد في حال زودت بريطانيا أوكرانيا بطائرات مقاتلة، محذرة من تصعيد.





وقالت سفارة موسكو في لندن في بيان نقلته وكالات أنباء روسية إن "روسيا ستجد ردا على أي خطوات غير ودية يتخذها الجانب البريطاني".