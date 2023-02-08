ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 12 ألف قتيل

ارتفعت حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 12 ألف قتيل الأربعاء، في حين يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في ظلّ طقس شديد البرودة.





وأفاد مسؤولون ومسعفون عن مقتل 9057 شخصًا في تركيا و2992 آخرين في سوريا جراء زلزال الاثنين الذي بلغت شدّته 7,8 درجات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية غير النهائية إلى 12049 قتيلًا.